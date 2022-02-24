新北工會行善團11年來透過職能專業幫助弱勢家庭，其中最早投入行善團的電器裝修工會前理事長林惠達分享，今年過年為趕工改造一位行動不便的老先生住宅，第一次沒有回家吃年夜飯，完工後看到老先生滿足笑容，他感到很感動，新北市長侯友宜24日於五股勞工活動中心主持頒獎典禮，感謝行善團的付出。

「新北市工會行善團頒獎典禮」今(24)日於五股勞工活動中心舉辦，侯友宜逐一表揚75個工會代表，侯表示，新北市工會行善團成立10多年，這兩三年還特別成立居家修繕團，幫助修繕弱勢者房屋，行善團如今共有143工會加入，這幾年服務更多達7萬5000人次，所付出的人力、物資至少2500萬以上，勞工朋友真的很有愛心，謝謝他們給新北市帶來很多的正向力量。

最早投入的行善團的是鐘錶眼鏡工會前理事長陳新學和電器裝修工會前理事長林惠達。陳新學表示，新北偏鄉地區資源貧瘠，很多中低收弱勢家庭及獨居老人乏人照顧，由於鐘錶眼鏡工會很多會員早期家境清寒，感受特別深，自小在艱困的環境成長，習得一技之長、事業有成之後，更想回饋一己之力幫助弱勢。

林惠達則不捨受苦難的弱勢，積極投入居家修繕行善工作。林惠達分享，今年農曆年前夕，他幫助一位行動不便的高老先生翻修，由於過年期間社工沒辦法送餐，因此他希望年節前幫高先生趕工作好，讓高可以自己在家裡吃飯，因此這是他人生第一次沒有回家吃年夜飯、也沒理頭髮，完工後看到高先生感恩笑容，一切都值得了。

勞工局表示，新北工會行善團成立至今已協助修繕家戶超過150戶，提供驗光配鏡、義剪、教學、表演、捐贈捐血、共餐等各種服務，工會行善團服務對象除了社會局轉介外，也透過各區公所通報需要協助的弱勢名單，弱勢民眾若有需要都可以透過公所與行善團連繫。