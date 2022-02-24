中新網報導，大陸公安部網站24日消息，2021年，公安部深入推進「淨網2021」 專項行動，共抓獲行業「內鬼」6000餘名，打掉關停接碼、打碼、解封、養號、非法交易網路平台80餘個，收繳「貓池」、「卡池」設備1萬餘台，查獲關停涉案網路帳號1000餘萬個，維護網路空間秩序和民眾合法權益。

公安部指出，大陸依法嚴厲打擊凸出網路違法犯罪，深入整治網路黑產、網路亂象，持續深化網路生態治理，並在專項行動中發起「斷號」行動，對網路帳號黑色產業鏈發起凌厲攻勢。

近年來，公安機關持續加大對電信網路詐騙、網路賭博、網路色情以及從事網路水軍、「薅羊毛」（蒐集金融機構或商家優惠訊息）、「刷單炒信」等網路黑產違法犯罪活動的打擊整治力度，不斷壓縮此類違法犯罪空間。一些不法人員為逃避網路安全監管和公安機關偵查打擊，通過非法獲取、使用大量網路帳號實施網路違法犯罪。對網路帳號的非正常需求催生了由惡意註冊帳號、養號、盜號以及使用非正常手段解除對違規網路帳號封禁、非法交易等節點組成的網路帳號黑色產業鏈。

大陸公安機關網安部門對此高度重視，堅持「生態打擊、源頭治理」，緊盯關鍵環節，採取斬源頭，斷供給，消存量等針對性舉措對網路帳號黑色產業鏈予以依法嚴厲打擊，並取得顯著戰果。公安部並公布「斷號」行動十大典型案例。

公安機關網安部門將繼續加大「斷號」行動工作力度，持續保持對網路黑產違法犯罪的高壓嚴打態勢，切實維護網路秩序和群眾合法權益。公安機關提醒民眾，一旦發現網路黑產違法犯罪線索，要及時向公安機關報案。實施網路黑產違法犯罪，必將受到法律嚴懲。