美國有線電視新聞網（CNN）24日消息，CNN記者Matthew Chance表示，「由於俄羅斯入侵，烏克蘭已經有數百人傷亡」。

烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲後，俄羅斯國防部24日表示，俄羅斯武裝部隊並未襲擊烏克蘭城市，而是以高精度手段摧毀軍事基礎設施，打擊烏克蘭防空設施、軍用機場和航空部隊。對烏克蘭的打擊未危及平民安全。