CNN：俄國入侵後 烏克蘭已有數百人傷亡 13:552022/02/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國有線電視新聞網（CNN）24日消息，CNN記者Matthew Chance表示，「由於俄羅斯入侵，烏克蘭已經有數百人傷亡」。 烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲後，俄羅斯國防部24日表示，俄羅斯武裝部隊並未襲擊烏克蘭城市，而是以高精度手段摧毀軍事基礎設施，打擊烏克蘭防空設施、軍用機場和航空部隊。對烏克蘭的打擊未危及平民安全。 烏克蘭安全危機升溫 陸憂慮影響其重大戰略投資利益 《國際政治》俄烏邊境再現新軍事部署 俄羅斯關閉部分空域 #烏克蘭 #CNN #數百 #人傷亡 #俄羅斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登將對俄攻烏發表重大演說 對莫斯科實施全面制裁 13:292022/02/24 國際 俄烏衝突一觸即發 烏克蘭總統：致電俄總統未回應 09:002022/02/24 國際 俄烏持續對峙 外交部：烏克蘭境內尚有33名國人 11:062022/02/24 政治 俄攻打烏克蘭 拜登怒嗆 美與盟邦將對俄全面制裁 11:502022/02/24 國際 俄烏宣戰 蘇貞昌下令穩定物價、金融市場 14:112022/02/24 政治 俄羅斯開戰烏克蘭！台股危險了？過去最慘腰斬逾50％ 14:062022/02/24 財經 《國際政治》普丁授權部隊 烏東展開特別軍事行動 12:332022/02/24 財經 普丁授權「特殊軍事行動」 外交部：嚴正譴責俄方片面改變現狀 11:552022/02/24 政治 烏克蘭進入緊急狀態 制裁351俄人 04:102022/02/24 話題觀察 烏克蘭宣布進入「30天緊急狀態」 促請公民立即離開俄羅斯 03:592022/02/24 國際 影》俄三面包抄狠打 烏擊落5軍機反擊 基輔竄出蕈狀雲 13:542022/02/24 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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