24歲的大陸男偶像陳譽庚過去在選秀節目《青春有你3》以帥氣外表、迷人的舞台魅力而打開知名度。而一直以來都對外聲稱單身的他，近日卻爆出戀情，雖一開始有工作人員替他發出聲明澄清是「堂弟女友」，但最後卻被人挖出「裸身照」他只好出面回應了。

陳譽庚在《青春有你3》中雖最終只拿到21名，但最後仍順利出道並在去年9月推出專輯，人氣不斷攀升，不料近日卻被人爆出秘密戀愛，帶著女友到三亞度假之後還劈腿，讓許多人相當驚訝。而他的工作人員事發後也立即透過他的帳號澄清戀情，強調當時陳譽庚的父母因提前抵達，而陳譽庚與堂弟及其女友，3人為了等待核酸檢測才會晚到同時飛，意外引起不必要的誤會。

不過，網友卻挖出陳譽庚「赤裸著上半身」替女生塗指甲油的照片，以及兩人一同穿著情侶服的鐵證，直接戳破謊言引起公憤，甚至掀起脫粉潮。眼看事情越演越烈，陳譽庚才跳出來坦承戀愛並發文道歉，表示「我確實戀愛了，愧疚於大家發現後因為害怕大家的地離去而懦弱、自私的選擇欺瞞，抱歉沒能保持初衷，給予一直支持我的大家一個積極正面的態度」，但他強調這段感情並沒有存在劈腿或是出軌，與女方之間是和平結束，請大眾不要無端揣測及誹謗，將來他也將會把重心放在事業上，用實際行動證明他對舞台的堅持與熱愛。

陳譽庚戀愛鐵證被挖出。（圖／微博）