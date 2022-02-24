科睿唯安（Clarivate Analytics）今（24）日公布2022年全球百大創新機構獎，鴻海(2317)再次獲獎入選百大名單，成為科睿唯安2012年開辦評選以來，台灣唯一連續5年獲獎之民營企業，彰顯鴻海在專利的質量並進布局再獲肯定。

全球百大創新機構獎今年評選方式採全新雙軌制方法學，除了評選專利數量外，同時針對機構收錄的所有專利項目進行深度評估與計分。鴻海在新方法學下再獲主辦方青睞，突顯集團「有質、有量、有多用」的研發專利策略與目標得到產官學界高度肯定。

科睿唯安智慧財產與創新研究副總裁Ed White表示，2022年採用全新方法學進行評比，鴻海在影響力指標表現突出，顯示創新對推動產業技術發展的重要性，在整體優異表現下順利蟬聯全球百大創新機構，為自2018年以來連5年入選全球百大創新機構。

鴻海中央智權總處處長林忠億分享，鴻海能獲得此獎項，除了象徵身為產業的創新領導者，也彰顯鴻海是技術知識發展進程中最重要的貢獻者。專利不僅是保護創新的研發成果，也是一種將創新技術與社會分享方式。

鴻海目前有效發明專利件數5萬4253件，研發以配合未來發展策略、產品和客戶需求為主，在全球主要國家跟地區布局，其中以美國、日本專利件數最多，分占33％及30％，其次為中國大陸21％及台灣10％。近年則聚焦「3+3」策略持續擴大相關專利布局。

為持續提升研發單位技術力與專利價值，鴻海去年成立中央智權總處，整合集團各事業單位的智財內容，並針對集團個別單位的智財需求，提供專業服務，同時做為鴻海對外智財窗口，定期與外界分享交流。

鴻海今年初將集團智慧財產管理計畫透過官方網站與外界分享，說明公司在智慧財產領域的管理、取得、維護及獎勵方式，並定期公布統計專利數量，說明專利範圍定義、使用平台與統計方法，以公開、透明方式，讓外界進一步了解集團的專利布局與應用。

鴻海未來除持續透過專利獎勵制度，鼓勵同仁聚焦新技術開發，厚植研發能量、提升智財品質外，每月將定期進行專利監控，針對產業有價值問題提出更好的解決方案，產出更有效益、對科技更有貢獻的智慧財產，維護專利品質、為集團奠定創新競爭力。

林忠億表示，隨著鴻海持續推動腦力密集發展策略，研發成果透過專利形式，將無形智慧以文字呈現紀錄，以此分享鴻海如何面對問題、解決問題。未來將繼續秉持分享精神，提出更創新專利，為社會做出更大貢獻、創造更大價值。