台北科技大學推動跨域學習機制，打破學科疆界，開設28個具有就業競爭力的特色微學程，鏈結半導體、人工智慧、生醫科技、綠色能源等國家核心戰略產業，培育學生跨域多元思維。

北科大副校長兼教務長楊士萱表示，北科大自107年起推動微學程，目前已有初步成效，至110學年度上學期止修讀跨領域微學程的學生已超過4000人次，未來也規畫將修習跨領域微學程，納入112學年度入學新生的畢業門檻。

楊士萱提到，為培養半導體產業人才，北科大規畫微學程、學程、到台積電合作產業學程等不同深度的學習路徑，本學期新設「半導體機台基礎」、「半導體設備元件基礎」、「半導體尖端設備與關鍵元件」3門課程，均規劃為「半導體設備微學程」和「半導體製程微學程」的陣容，共計180人次可選修。課程也將帶領學生深入台積電中科廠區分梯密集上課。

生醫科技方面，因應高齡化社會來臨及生活品質的追求，北科大則攜手北醫大，跨校合作開設「生醫輔助科技跨域微學程」，透過課程認識輔助科技、醫電工程導論，並運用設計思考等邏輯結合總整課程，培育學生發展醫學領域專題或商品化設計。

北科大指出，以兩校合作開設「創新設計智慧輔具」課程為例，鼓勵學生發掘議題、研發創新輔具，例如海陸空三用輪椅、雲端VR腳踏車、口腔肌群訓練遊戲設計等，都是學生應用跨域視角所自主提出的創新構想。

此外，北科大機電學院、電資學院、工程學院共同規畫「智慧感測科技微學程」培育智慧感測專業人才，例如資工系開設「嵌入式智慧影像分析與實境介面」課程，除解決工廠產線問題，也與化工系、經管系跨域師資共同帶領學生參與智慧物聯網感測漁業的USR計畫，關注傳統漁業智慧升級。