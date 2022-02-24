為鼓勵企業進用身心障礙者，勞動部連續多年辦理「金展獎」表揚友善身心障礙者之職場，台南市今年一舉拿下公部門、私部門及職訓績優單位3大獎，其中璨揚企業雇用身心障礙人數超出法定應進用數近5倍，更多次放棄申請台南市的超額進用身心障礙者獎勵金，獲頒獎肯定。

勞工局長王鑫基表示，此次台南市獲獎單位一共3家，在績優進用身心障礙者單位方面，私部門獲獎單位為璨揚企業，璨揚企業的董事長黃文献也特別分享管理經驗。

黃文献提到，璨揚企業不因「障礙」的標籤而對於求職者有所排斥，而是找出身心障礙員工的優點，針對其需求或所遇到工作上的阻礙，由企業本身主動滿足或排除，透過定期的員工活動，增加員工對彼此的信任及對企業的認同，使身心障礙員工不只願意為公司打拚，多數員工更都是久任員工。

目前璨揚企業法定應進用身心障礙員工只需5名，實際進用多達24名，不僅超出法定應進用身心障礙人數近5倍，更多次放棄申請台南市的超額進用身心障礙者獎勵金，足見璨揚企業將進用身心障礙者不僅只為法令規定更是企業的社會責任。

而在公部門方面，初次參獎即獲獎的的「國立台南大學附屬啟聰學校」，校長陳秀雅表示，作為少數以「聽語障」為主的特教學校，重要的就是教會孩子溝通並且融入社會，也因此學校聘用數名聽語障的員工，讓他們發揮所長，更致力於培力學校內的聽語障員工取得證照及建立透明的晉級制度。

王鑫基強調，近年來台南市每年皆有單位獲得金展獎的肯定，也感謝身心障礙者職業訓練培訓出有進入職場能力的身心障礙者，讓企業可以用的安心、用的放心。台南市政府今年度的「身心障礙者職場楷模暨進用身心障礙者績優機關」也已經開始收件，歡迎各界推薦在職場上發光發熱的身心障礙者外，也鼓勵企業毛遂自薦報名參與績優機關的評選。