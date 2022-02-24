永平工商餐飲科3年級學生曾郁娟奪得商業類技藝競賽烘焙金手獎。（陳夢茹攝）

桃園市24日舉行「110年度高級中等學校競賽績優學生頒獎典禮」，肯定學生在國際及全國賽事中取得佳績。（陳夢茹攝）

永平工商餐飲科3年級學生曾郁娟更做了1個巧克力獎盃獻給市長鄭文燦。（陳夢茹攝）

除了讀書以外，手巧也能闖出一片天！桃園市24日舉行「110年度高級中等學校競賽績優學生頒獎典禮」，肯定學生在國際及全國賽事中取得佳績。

教育部110學年度全國技藝競賽為全國規模最大且具指標性的賽事，桃園共有23名學子拿下金手獎，工業類占8人、商業類占9人。市府更首度加碼獎勵金激勵學生，第1至3名分別可獲得2萬、1萬2千元及1萬元，其餘名次可獲1千元禮券。

至善高中家具木工科3年級學生林冠程榮獲工業類技藝競賽家具木工組金手獎。林冠程表示，他從國中就喜歡用紙板、紙箱做手作，但畢竟紙箱不夠堅固，後來開始使用冰棒棍，直到國三時面臨升學，在評估過市內技職科系後，他認為家具木工科最貼近自己的興趣，便毅然決然選擇家具木工科，更直呼「的確符合自己的興趣，也做得很開心！」。

副校長陳彥呈表示，董事長在10多年前來到大溪，大溪以木藝小鎮聞名，有很多各式木製家具，但也看到許多木藝老師已到退休年紀，但木藝這塊一直沒有什麼年輕人願意從事、缺乏新血，為此於8年前成立家具木工科，這也是北部唯一有木工科的高中職，盼能吸引在地年輕學子就讀，他也稱讚林冠程把興趣發揮得淋漓盡致，讓學校首度參賽就抱回第1名。

永平工商餐飲科3年級學生曾郁娟奪得商業類技藝競賽烘焙金手獎。曾郁娟說，國中時很喜歡看別人做宴會點心，所以升高中時決議則自己所愛選擇餐飲科，談及自己最喜歡做的點心類型，她毫不猶豫地回答「韓式擠花蛋糕」，這也是永平工商的秘密武器。

曾郁娟說，韓式擠花與一般鮮奶油擠花不同，須用整塊奶油下去打發，耗時耗工，但擠出來的花形也會比較逼真、漂亮，不過一次施作都得花3至4小時，算是非常費工。

另外，永豐高中校長黃懷德校長、教務主任劉信傑及元智大學教師簡廷因指導鄒宜汝、謝俊民、黃豊馭3名高三學生，參與2021第十七屆烏克蘭國際發明獎，其作品「多層深度學習之預測駕駛煞車系統」榮獲金牌獎；第51屆全國技能競賽桃園也有19名學生獲獎。