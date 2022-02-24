自年初以來，大陸多家汽車廠商宣佈對旗下產品售價調整，其中汽車晶片短缺是車企共同提到的原因。以ST L9369晶片為例，由於屬於車規級基本沒有替代產品，回顧過去一年裡，由於東南亞等地受疫情影響導致晶片廠產量大減，這塊原價僅為20元（人民幣，下同）左右的晶片也隨之大漲。上海市黃浦區賽格電子市場商戶就透露，現在要現貨有點難，原先幾十元，現在炒到2800元還不含稅。

據大陸央視財經報導，事實上L9369並不是唯一價格大幅上漲的汽車晶片。實際情形是大部分汽車晶片的價格都在上漲，漲幅小的也有幾倍之多。而比起飛漲價格來說，更為嚴重的情況是沒有晶片。不少商鋪店主坦言，要嘛沒有現貨，又或庫存晶片不到百枚，下游企業想要採購大量現貨基本不可能，得要碰運氣。

這也導致自今年初以來，一汽大眾的兩款新能源車均價將上漲5200元，小鵬汽車上漲超過4000元。蔚來汽車公佈的最新售價相比去年也有著一定上漲。

業內人士指出，由於車規級晶片普遍採用較為成熟的工藝制程，因此數年前生產的晶片現在也可以使用。找尋晶片的汽車零部件廠商也會收購三四年前生產的晶片。而有些商戶開始銷售翻新的晶片。