俄羅斯進軍烏克蘭，除了在烏東兩佔領區發動攻勢外，還從北部邊境的白俄羅斯，還有2014年已佔領的克里米亞揮軍。

Explosion outside Kyiv - via Ukrainian President’s office. pic.twitter.com/CISfRqgEte — Jim Sciutto (@jimsciutto) February 24, 2022

The worst part about this to me is seeing the lights turn on after the explosion. I hope the civilian casualties are minimal. #kyiv #russia #ukraine pic.twitter.com/JsV7dCyowe — Alberto Romero (@ARomero_WX) February 24, 2022

據BBC和CNN新聞網報導，烏克蘭政府證實，基輔遭飛彈攻擊，而總統府也公布了首都遇襲，竄出蕈狀雲的驚爆畫面。烏克蘭官員說，在白俄羅斯的俄軍正加入攻擊，意味他們也從北方發動攻勢。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，烏克蘭聯合部隊稍早在官方臉書宣布，在烏東盧甘斯克（Luhansk）地區擊落5架俄羅斯軍機及直升機，並摧毀2輛戰車及好幾輛卡車，聲明指出烏克蘭軍事單位已就位，而敵軍正遭遇損失。不過俄羅斯軍方隨後否認軍機被擊落。

長久以來，在烏克蘭北方的白俄羅斯一直是俄國的親密盟邦，有分析家甚至說，這小國是莫斯科的附庸國（client state ）。據CNN報導，俄軍周四在聲明中說，他們在進軍烏克蘭時長驅直入，沒有遭遇任何抵抗。

CNN影片顯示，俄羅斯坦克從白俄羅斯邊境使入烏克蘭。（影片7：00處）

除了烏北外，烏克蘭武裝部隊說，俄軍已對他們在烏東的單位展開密集砲轟。此外，烏克蘭空軍也在抵抗俄羅斯的空襲。不過，俄羅斯國防部駁斥了出動軍機，空襲烏克蘭的說法。周四一早，基輔便傳出空襲警報聲，而位於烏克蘭西部的利維夫（Lviv）也聽到空襲警報聲。據塔斯24日報導，俄羅斯國防部說，已削弱烏克蘭的防空能力。

據CNN報導，俄羅斯軍方針對烏克蘭各地砲聲隆隆、爆炸聲頻傳，甚至傳出空襲造成數百人死傷的說法，特別發布聲明強調，並沒有攻擊烏克蘭城市，而是精準打擊軍事設施。

聲明指出，俄羅斯武裝部隊沒有對任何烏克蘭城市發動飛彈攻擊或砲擊，只以高精準武器摧毀烏克蘭武裝部隊的軍用機場，航空和空防設施等軍事設施，並強調平民沒有遭遇危險。