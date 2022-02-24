俄羅斯與烏克蘭開戰在即，近日有滯留在烏克蘭的台灣人反應，有緊急事務還必須到俄羅斯的台北駐莫斯科代表處才能辦理。立委蔡適應表示，目前有一對在烏克蘭的台灣人要申請結婚，已向外交部反應，盡速與相關單位協調，未來相關文書驗證，轉為駐波蘭代表處受理。

蔡適應表示，目前台灣人滯留在烏克蘭約還有十多位，如果持有合法護照和簽證返鄉絕對沒有問題，但有特別狀況需要文書簽證時，卻遇上尷尬問題，民眾反映，我國在烏克蘭沒有代表處，兼轄烏克蘭是駐俄羅斯代表處，已向外交部反應，盡速協調轉換駐轄單位，改為波蘭代表處，讓在烏克蘭的台灣人，有文書需要驗證時，可以到波蘭辦理。

蔡適應指出，目前有接到消息，一對在烏克蘭的台灣人正要申請結婚，原送件地點也是俄羅斯，將協調外交部轉為駐波蘭受理，讓台灣人在海外權利，能備受保障。

蔡說，外交部駐外館處不可能做到每個國家都有，以目前113個館處來說，勢必會有兼轄的狀況產生，而各個兼轄關係都有所憑據，可能是地理距離，歷史背景，語言因素等，同時也會就館處規模、人力經費條件作為參考。

不過，蔡適應提醒，各國關係瞬息萬變，以俄羅斯及烏克蘭為例，兩國自2014年克里米亞危機以來關係不睦，外交部應適時調整、檢討兼轄狀況，以保障海外國人最大權益。

另外，蔡適應提及，領務轄區監理烏克蘭部分，將報給外交部，針對當前情勢，有關烏克蘭領事相關業務，如護照、簽證及文件證明業務，應考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，指定鄰近的我國駐外館處暫時兼理，原則上應該是波蘭領務局，等外交部核准並公布。