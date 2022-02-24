台南市教育局今天率先成立「數位學習推動辦公室」，台南市長黃偉哲當場體驗數位學習平台的遊戲。（曹婷婷攝）

台南市教育局今天率先成立「數位學習推動辦公室」。（曹婷婷攝）

數位學習蔚為趨勢，台南市推動科技輔助自主學習成效顯著，統計全市2萬多名小五生國英數普測提升20％，高於全台平均值，台南市今天率先全台，成立「數位學習推動辦公室」，由台南市長黃偉哲與教育部資科司長郭伯臣一同啟動，黃偉哲也期許，藉由數位學習的輔助，拉近城鄉差距、縮短數位落差。

教育局長鄭新輝指出，「數位學習推動辦公室」結合專家學者、教育局跨單位、學校校長及教師代表組成推動委員，召集各校具數位學習經驗的教師及資訊網路、數位規畫專長教師，共組台南數位學習團隊，教育部提供14名專業人力，期能打造台南成為數位學習示範城市。

郭伯臣表示，教育部推動科技輔助自主學習，利用平板等載具輔助學生學習，全台7萬6000名國小學生參加普測，有參加科技輔助學習學生的成績都有所提升，他也舉台南參加普測的學生說明，國英數普測成績平均提升20％，且高於全國平均。

黃偉哲表示，過去台南是全台首學，但礙於資源落差，未使用平板前，有許多學習績效低於全國平均，使用平板電腦之後則高於平均，由此可見，在數位學習使用情形下，能夠讓孩子學習成效大幅躍升。他說，未來除了「班班有冷氣」，還要「生生有平板」、「班班有網路」，而且「班班有數位教師」，這樣可以大幅拉近城鄉差距，縮小數位落差。

教育局指出，2020年建置完成各校「前瞻智慧學習教室」，全市國小3至6年級、國中1、2年級，每間教室裝設75吋觸控式螢幕，教學區無線網路覆蓋率100％，未來在「生生用平板」計畫，也成為全台第一個快速達標的城市。