女友疑心病，還是男友真有鬼？1名女網友日前一早被男友傳訊息提醒起床，男友在訊息中說已到公司上班，卻不願意拍照作證，她第六感之下不斷打視訊電話都被掛斷，男友最後接通視訊，畫面中卻是「一片黑」，也不願回應身旁是否有其他人、是否在家等問題，讓女網友崩潰掛電話。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」上發文表示，她日前禮拜一早上7點收到男友的訊息提醒起床，她則問對方一大早就到公司嗎，對方回應是卻不願拍公司照片給她，還說「這是秘密」，她心裡覺得不對勁，於是連續打了5通視訊電話全遭掛斷，最後一通男友接起，卻發現畫面一片黑。

女子一早被男友傳訊息提醒起床，男友在訊息中說已到公司上班，卻不願意拍照作證，她不斷打視訊電話都被掛斷，男友最後接通視訊，畫面中卻是「一片黑」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，她看到視訊畫面一片黑，當下就直覺男友還在家，質問男友「你旁邊有誰？你房間有誰？為什麼不敢接視訊？」男友均沒有回應，還說不要一直討論此話題，原PO一氣之下掛掉電話，至今仍未與男友聯絡，事發發文質疑「明明就是在家裡一個人住，為什麼會有不想接的情況？」

其他網友則留言，「被抓到了」、「當然旁有其他女性友人」、「妳的第六感是對的」、「他旁邊已經躺了一個備胎，不對，妳才是備胎」、「作賊心虛吧，早點放生吧，下一個會更好」、「一個疑心病一個不老實」、「既然是男女朋友，如果坦蕩蕩，應該不用打了那麼多通才接吧」、「這90%是真的有鬼」。