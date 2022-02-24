俄烏危機 美元兌俄羅斯盧布日內漲幅超10％ 14:072022/02/24 工商 賴瑩綺 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭東部頓涅茨克地區接觸線全線發生戰鬥。頓涅茨克地區民間武裝領導人稱，目前沿接觸線已全面開啟戰事。 美元兌俄羅斯盧布日內漲幅超10％。 新成屋助漲蛋白區 桃園楊梅房價三年漲25％ 美去年房價飆漲近19％ 新高 #俄羅斯盧布 #日內 #漲幅 #頓涅茨克 #地區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯股匯大跌 金融資產曝險升高 12:202022/02/24 財經 下周油價連3漲 近7年半新高 04:102022/02/24 財經焦點 俄羅派兵進頓巴斯 聯合國：曲解維和概念 12:552022/02/23 國際 烏克蘭進入30天緊急狀態 24日起實施 08:572022/02/24 國際 武漢疫情升高 疾控最新提醒：非必要不離漢 10:542022/02/24 兩岸 《美股掃瞄》「烏」雲不散 美股再度重挫(2-1) 09:262022/02/24 財經 《國際經濟》俄羅斯如擴大入侵 歐盟揚言出口管制 12:162022/02/24 財經 大陸農業農村部部長：油瓶子裡盡可能多裝中國油 16:292022/02/23 兩岸 俄烏或有轉機 台股收復萬八關卡 04:102022/02/24 財經焦點 烏克蘭安全危機升溫 陸憂慮影響其重大戰略投資利益 09:072022/02/24 兩岸 俄准對外用兵 路透目擊者：軍車駛向烏克蘭邊界 04:122022/02/23 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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