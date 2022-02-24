雲林縣長張麗善縣長（右二）和縣議員李明哲（右一）協助賣蛋，忙得不可開交。（周麗蘭攝）

雞蛋一開賣，每個排隊的民眾都眾目睽睽盯著雞蛋山，希望輪得到足夠買5盒。（周麗蘭攝）

雞蛋義賣過程中一度人擠人，其中一堆雞蛋山不慎倒塌摔落10盒，引起眾人不約而同驚呼「啊好可惜！」（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善逐一致謝提供雞蛋的蛋場，雞蛋農們拿著「祝你生蛋快樂！」、「母雞加油！」、「母雞，你辛苦了」手拿牌合影留念。（周麗蘭攝）

簡直天上掉下來的禮物！雲林縣蛋雞產銷班為回饋鄉親，12場蛋雞場共提供2300盒雞蛋，今（24日）以產地價格每盒40元在縣府大門前義賣，所得全數捐給縣府社會處，每人限購5盒，買雞蛋的隊伍近百公尺長，大多都是拿200元鈔票豪邁帶走5盒，義賣過程中不小心跌落10盒蛋，引起一陣惋惜聲。

雲林縣蛋雞場有30多戶、54場，雞蛋產量占全台6％，因飼養密度較低，禽流感疫情傷害相對小，日前在雲林縣蛋雞產銷班長林弘茂鼓吹下，共12場願意提供雞蛋，每場提供近百斤到400斤不等。

班長林弘茂表示，目前產地雞蛋一台斤36.5元，但是外面零售商有賣到1斤50元、北部甚至賣到1斤60元，在這缺蛋時期以產地價格義賣回饋鄉親，也希望政府聽到蛋農的聲音應該要有蛋價分級制度。

副班長張家銘表示，決定蛋價的是蛋商，蛋農完全沒有權力決定價格，蛋農普遍希望推行蛋價分級制，不同等級的雞蛋，產地價格應該有所區別，讓雞農提升飼養水準對，整個產業是比較正面的。

雲林縣長張麗善表示，近來因飼料價格大幅上漲，飼養成本大幅提高，加上禽流感疫情等因素造成全台蛋荒，十分感謝蛋雞產銷班班員貢獻一己之力，募集2萬多顆優質雞蛋義賣，讓民眾開心買蛋，也盡一份社會責任。

雲林縣長張麗善逐一致謝提供雞蛋的蛋場，雞蛋農們拿著「祝你生蛋快樂！」、「母雞加油！」、「母雞，你辛苦了」手拿牌合影留念。

今天義賣雞蛋場面十分熱烈，雞蛋一開賣，每個排隊的民眾都眾目睽睽盯著雞蛋山，縣長張麗善和縣議員李明哲協助賣蛋，民眾有備而來，幾乎都是手拿200元現鈔和塑膠提袋，一開賣提著5盒蛋開心離去；臨時看到排隊人龍加入搶蛋行列的小姐們，也是每一個豪邁抱著5盒蛋離開。

義賣過程中一度人擠人，其中一堆雞蛋山不慎倒塌摔落10盒，引起眾人不約而同驚呼「啊好可惜！」