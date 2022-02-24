片羽・即光。——九單篇01

2分20秒、單頻道錄像

2022。（主辦單位提供）

徐欽敏

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2021。（主辦單位提供）

郭秀莉

默記 ＃3

2022年3月5日將於臺灣藝術大學的「九單藝術實踐空間」開幕的《影像聚落》展，是一場由台灣攝影博物館文化學會會員與臺灣藝術大學研究生的聯展。這場展覽緣起於2018年台灣攝影博物館文化學會於該校舉辦的《「掠像」與「造像」》專題策展，在獲各界廣大迴響後，決定今年再度攜手合作，共同舉辦一場別開生面的攝影聯展，傳承意味濃厚。

這場由張國治策畫的《影像聚落-2022年台灣攝影博物館文化學會會員vs.臺灣藝術大學研究生展》，持續秉持攝影的藝術性與學術價值之精神核心，以「聚落」為主題，透過藝術家實地、集體的影像創作，為臺藝大特有的「北區聚落」校地，開鑿出珍貴的藝術與文化的礦脈。

此展從「聚落」作為人類的聚集地之本義，衍伸至「聚落」作為記憶匯集的視覺場域。策展人張國治表示，這個記憶聚落即是記憶層，「彷彿人居住的聚落，存有各種聲音形象、影像五感的寓所」，它也是離開生活聚落的人們，仍得以繼續生存下去的憑藉。因此，這次的《影像聚落》展覽創作，不僅是根據聚落的具體空間進行創作，同時也是對積存在聚落中的無形時間，以記憶之名，賦予它具現於視覺影像中的各種豐富樣貌。

更重要的是，《影像聚落》亦是一場眾聲喧嘩的複音之作，參展者由台灣攝影博物館學會理事長張國治帶領會員洪世聰、姜麗華、郭秀莉、吳宇凡、黃麗珍、Bernard Bordenave（包德納）、周國璽、陳祐明、徐欽敏、楊鎮豪、陳斌華、王鼎元、張哲榕等人，同時也邀請臺灣藝術大學碩士班研究生林語晨、詹翔宇、吳尚任、林怡青、李兆章、鄭植羽、劉文遠、王韋堯、王佳莉、洪雅雯等二十餘位影像創作者，聯手為《影像聚落》譜寫聚落的沉吟，傳唱記憶的人籟。

策展人﹕張國治博士（國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系專任教授、台灣攝影博物館文化學會理事長）

展 期：2022年3月3日（四）～3月23日（三）

開 幕：2022年3月5日（六）14：30

講 座：2022年3月12日（六）14：30

開放時間：周二至周六11：00-17：00

地 點：國立臺灣藝術大學_九單藝術實踐空間A、B展場

地 址：新北市板橋區大觀路一段59號

E-mail：[email protected]

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開 幕：2022年3月5日（六）14：30

活動主持人：姜麗華（國立臺灣藝術大學教授）

講 座：2022年3月12日（六）14：30

主持人：張國治 博士

講 題：從記憶出發—影像聚落的虛與實

與談人：

姜麗華（國立臺灣藝術大學教授）

羅景中（國立臺灣藝術大學 有章藝術博物館 教育推廣組組長）

陳彥伶（國立臺灣藝術大學當代視覺文化與實踐研究所兼任助理教授）

呂筱渝（台灣攝影博物館文化學會秘書長）

與談參展者

Bernard Bordenave（包德納）、周國璽、洪世聰、黃麗珍、陳祐明、楊鎮豪、王鼎元、吳宇凡、張哲榕、吳尚任、林語晨、王韋堯