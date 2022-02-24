3月起運動、拍照可脫口罩 雙鐵可飲食賣場試吃

中央流行疫情指揮中心今天公布多項鬆綁措施，口罩部分，自3月1日開始至3月30日，疫情警戒標準將放寬戴口罩，高鐵及台鐵等雙鐵運具內飲食，賣場、超市及市場試吃，開放宴席逐桌敬酒。但唱歌仍要戴口罩，且外出除了飲食，必須全程配戴口罩。飲食，賣場、超市及市場試吃，開放宴席逐桌敬酒。但唱歌仍要戴口罩。

國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，指揮中心宣布自3月1日至3月31日，適度放寬防疫措施。

維持二級警戒，適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）

一、放寬戴口罩規定，增加4種例外情形。除例外情形時得免戴口罩，外出應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.於室內外從事運動時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、 確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

五、餐飲場所：嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席開放逐桌敬酒敬茶。違反上述實聯制等措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

指揮官陳時中表示，開放根據各種情況必須一步一步來做，要在穩健可控下不處正常生活，現在開始要走向經濟防疫的新模式，會陸續做滾動式檢討與相關開放。

醫療變變組副組長羅一鈞表示，這次放寬以一個月來執行，回到1月8日以前的管理，恢復增加例外情況為運動、拍照、直播錄影主持報導，但他強調，因應目前國內吃飯唱歌群聚風險高，因此三月暫時不開放，這段時間唱歌還是要維持配戴口罩。

這次增加先前沒有列出的情況，也就是自行開車，或是車內乘客都是同住家人，都是家庭的延續，可以不用配戴口罩，為這次較新的開放規定。

疾管署署長周志浩表示，歐美疫情已過了高峰，但周邊國家不是處在高峰就是還在上升。至於國內情況，接下來幾週疫情本土數目持續下降，上周本土病例較前一周下降45%，本土病例持續下降，顯示過年期間，雖有人潮移動聚會，但沒有在國內造成流行。

周志浩表示，目前主要病例仍是Omicron變異株，每十萬人確診數在187多個國家排名187名，每十萬人死亡數在191國家排171名，台灣檢驗陽性率，142個國家我們排137名。Omicron變異株重症比例0.6%相較於Delta病毒18%，造成病例主要是輕症和無症狀為主。以境外移入來統計，十天內可以檢出陽性達到99.04%，剩下不到1%的人但是Ct值也很高，對社區威脅非常小。且國內目前第三劑疫苗追加劑已經到達37.74%會持續努力。