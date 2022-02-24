台中職籃運動持續火熱，台新夢想家主場勝吸引逾3萬人次觀賽。（台中市政府提供）

台新夢想家台中主場戰，令狐副市長到場力挺。（台中市政府提供）

台中市力推酷運動酷城市，PLG聯盟賽季持續進行，福爾摩沙台新夢想家目前戰績位居龍頭。主場賽事球迷熱情進場支持，場場爆滿，上週主場再奪二連勝，穩坐聯盟總排名第一，現場及線上直播觀看數單日累計吸引逾3萬人次收看，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕表達對球團、教練與球員的感謝，台中職籃運動持續蓬勃發展，帶給市民優質精彩的賽事，提升城市運動風氣。

李昱叡表示，盧市長上任後積極推展職業運動，運動局持續促成眾多熱門運動，陸續以台中為主場成立職業或準職業隊，台新夢想家主場移師台中洲際多功能運動中心，T1聯盟「台中葳格太陽」成為台中在地的職籃隊伍，職業運動在台中持續蓬勃發展，歡迎各界籃球菁英到台中交流球技，深耕在地籃球基礎。

李昱叡說，台新夢想家於18日主場戰半場即投進12顆三分球，不僅追平聯盟半場最多紀錄，全場更以19顆三分球再將領先差距擴大，目前戰績8勝4敗，位居聯盟第一寶座。感謝福爾摩沙籃球發展協會、職業籃球聯盟「P.LEAGUE＋」與市府合作，賽事單日現場及線上觀賽累計逾3萬人次，再次見證台中球迷對球隊的支持與熱情。

運動局強調，3月19、20日仍有主場賽事，歡迎球迷踴躍支持，為球隊應援，也請民眾依照中央流行疫情指揮中心落實各項防疫措施，配合實聯制、全程戴口罩、手部消毒等規定，這季台新夢想家共有15場例行賽事於台中洲際多功能運動中心進行，賽事也同步於P.LEAGUE＋官方YouTube頻道網路轉播，歡迎球迷一起觀賽。