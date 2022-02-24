疫情指揮中心為防疫考量，前年起開始以電子圍籬進行居家隔離者及居家檢疫者的管理及關懷，引起適法性和隱私權侵害疑慮，監察院通過監委王幼玲、王美玉、高涌誠所提調查報告提調查報告指出，在程序、個資保護等不周備處，將提醒指揮中心正視相並妥善處理，使防疫及人權可以併行。

三位監委指出，以電子圍籬的使用為例，2020年1月28日決定實施電子圍籬後，2月5日旋即實施，同年2月5日及24日始分別檢附「運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業流程」及其修正版函請地方政府配合辦理，遲至同年3月8日始正式公告實施，系統服務平台至同年3月26日方簽約生效，直到5月28日，才公布「COVID-19因應指引：實聯制措施指引」。

監委表示，電子圍籬明顯未依循「先程序，後實體」之原則，指揮中心縱因疫情緊急未依嚴謹程序辦理，仍應趁國內疫情獲穩定控制之際，盤點疏漏不足之處並研謀改善，以增益我國人權保護形象。

監委指出，北市萬華區部分民眾健保卡遭註記，而衍生就診被拒爭議，也有程序及行政透明相關問題，萬華區高風險族群自110年5月15日至29日遭納為健保卡註記對象，卻至28日即將結束註記之際，才於記者會宣布，顯然與上述原則有相當落差。

監委提醒，國內疫苗接種覆蓋率既已大幅提升，疫情更有朝向「長期」且「常態」方向調整之趨勢，顯示現階段電子圍籬使用空白授權的正當性與急迫性，與疫情早期「避免緊急危難」情勢已不可等量齊觀。

監委呼籲，指揮中心於約詢時既允諾「適時滾動檢討」等語，即應把握疫情和緩及穩定控制期積極妥處，使人權保護之相關配套機制及措施，與我國亮眼的防疫成績可以兼顧併行。