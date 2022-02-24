因應本土疫情降溫，中央流行疫情指揮中心今天公布縮短入境檢疫時間減為10天，同時放寬入境資格，3月7日零時起，入境者檢疫以一人一戶為原則，同時放寬外籍商務人士也能申請入境。至於密切接觸者隔離則是以一人一室為原則，例如家中的套房就可以。

指揮官陳時中表示，今天開放包含資格的放寬，以及檢疫天數的縮短。3月7日零時開始，入境居家檢疫者可以在家，也可以在防疫旅宿。且以一人一戶爭議多，台北一人一戶很清楚，但中南部相對比較多透天、三合院、住宅形態多因此需要特別認定。

陳時中表示，至於密切接觸者，居家隔離也是減少為10天，但是以一人一室為原則，例如家中的套房就可以。為何不同，因為隔離者被匡列隔離者本來就是家中共同生活圈，家人風險差不多，只是發病先後，家中稍微注意就好，不會像社區擴散。

陳時中說，至於回國居家檢疫，本來就跟著在台灣的人士不同生活圈，恐怕會讓疫情擴張，未來匡列都會慢慢以家戶來匡列。所以以一人一室為原則。

副指揮官陳宗彥表示，這次配合檢疫措施放寬，3月7日開始，開放外籍商務人士入境，去年5月19日開始邊境管制，累積許多經驗，持續有協助專案入境，國內經濟發展，專案技術人員入境都有協助，但3月7日開始會更方便。