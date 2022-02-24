俄羅斯開戰！烏克蘭首都空襲警報狂響 基輔市現場畫面直擊

俄羅斯總統普丁下令24日6時在烏東展開特殊行動任務，烏克蘭首都基輔已傳出砲聲隆隆，根據外媒記者當地連線消息，俄羅斯在烏克蘭空襲已造成數百人死傷，而一向關心時事的炎亞綸及吳慷仁也在臉書寫下沉痛心情。

俄烏衝突已無法和平落幕，讓一向關心時事的炎亞綸在臉書發文「War is Cruel（戰爭是殘酷的）」，留言也寫道「歷史不斷重播」，不少網友留言「世界和平」、「每次受害的都是最無辜的人民」、「寒冬中，權力者坐在溫暖的辦公室，可憐的是賣命軍人及無辜受累的百姓」，對於戰爭有網友留言「希望烏克蘭勝利」。

炎亞綸在臉書寫下「戰爭是殘酷的」。（圖/炎亞綸FB）

而吳慷仁對於國際狀況同樣憂心，寫下「此刻看著國際新聞感到沈重…#願世界和平」。大批網友紛紛留言「願世界和平」、「看了很難過，祈望世界和平」、「沒想到來真的」、「祈禱世界和平，不要再有戰爭發生，即使已經發生了也能夠盡快的停戰，更希望所有愛好和平的國家及國際和平組織能夠介入調停，別讓無辜的百姓們受傷乃至失去生命」。

吳慷仁希望世界和平。（圖/吳慷仁FB）

CNN記者在基輔的連線報導，指出烏克蘭內政部表示，俄羅斯在烏克蘭全國各地的空襲造成數百人死傷。烏克蘭外交部長庫列巴表示「普丁剛對烏克蘭發動全面入侵，和平的烏克蘭城市被攻擊，這是一場侵略戰爭，烏克蘭將自衛並獲勝，這個世界能夠、也必須阻止普丁，現在是行動的時候。」