公路總局公布228連假台東各景點疏運措施，圖為台東熱門景點池上鄉金城武樹。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

因應228連假，公路總局第三區養護工程處公布相關交通疏運計畫，包括台東主要交通路段和景點管制，包括台9線南迴公路、台11線海岸公路，以及金城武樹、初鹿牧場、小野柳等風景區，呼籲用路人配合。

交通部公路總局第三區養護工程處交通管理及控制中心主任洪乾元指出，預估228連假期間，26日至27日為旅遊高峰、28日為收假高峰，因此針對台東縣台9線南迴公路金崙風景區、多良火車站，初鹿牧場、金城武樹、池上及關山街道，及台11線小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等易壅塞路段規畫替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規畫臨時停車場、加強違規取締等。

另外，公路總局的「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，系統並介接高速公路局所建置之國道即時路況影像與道路績效資訊，屆時可利用智慧型手機、平板及桌上型電腦連線該網站同時查詢省道及國道最新路況，民眾也可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。

交通部公路總局呼籲，民眾連假期間盡可能避開交通尖峰，假期前做好車輛保養及檢查，避免旅途中發生車輛故障情形。上路前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，配合地圖妥善規劃行程，並請駕駛人隨時留意收聽路況報導。