苗栗縣政府23日邀集台中市政府、新竹市政府與微笑單車公司召開協商會議。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府1月在公館、後龍、通霄、苑裡4鄉鎮新增YouBike站點，但苗栗到台中借還車輛需收跨區調度費605元，引外界不滿。苗栗縣政府23日和台中市政府、新竹市政府及微笑單車股公司召開協商會議，苗縣府24日宣布即日起苗栗到台中免收跨區調度費。

YouBike生活圈區域畫分為「竹苗」、「台中」等二區域，原本需收取跨區調度費用605元，結果引發民眾熱議，批評收費過高不合理。

苗栗縣長徐耀昌接到民眾陳情，特交辦縣府秘書長陳斌山召開研商會議，和台中市府、新竹市府、微笑單車公司寺方協商，決議將系統調度區調整為「竹苗中」共同生活圈。

苗縣府指出，租借系統預計4月1日前調整完成，並從111年2月24日起即免收跨區調度費用，由微笑單車公司吸收調度費用，在系統修改完成前採人工退費方式。

此外，考量台中市YouBike系統已由1.0陸續升級為2.0系統，而苗栗YouBike為1.0系統，依契約期程將提供服務至113年12月31日止，因1.0與2.0系統兩者不相容，車輛無法相互借還，為避免日後無法與台中市跨區騎乘借還，縣府將在苑裡鎮5處租賃站增設2.0系統車柱，讓民眾可利用2.0系統作跨縣市借還，並預計7月1日前完成。

另，新竹市目前YouBike系統與苗栗相同，皆為1.0系統，尚無車輛跨縣市借還問題，如後續系統若有更新，再另行協商。