大陸綜藝節目近期跟上韓國綜藝圈的腳步頻頻推出實境秀節目，陸續推出親子節目、選秀節目，但遭大陸官方限令禁止後最近又掀起戀愛真人秀，而目前正夯戀愛綜藝《半熟戀人》在23日播出完結篇時，成功湊成一對素人情侶王能能、羅拉，兩人隨後也官宣認愛。豈料，這對CP才公開沒多久，就遭到一名女網友深夜發文自稱是男方的正牌女友，還公開兩人近期的開房紀錄，引起網友熱烈討論。

帳號為「不透露姓名的小趙」的女網友於23日晚間發出長文，向《半熟戀人》中的男嘉賓王能能在節目中提到「空窗期5個月左右」、「羅拉小姐是近期坐在他車上最久的女性」以及「與她分開到現在為何沒有一句解釋」提出質疑，因為錄製節目到播出的這段時間，王能能都與她在一起，兩人還曾開過4個多小時的車去滑雪，而且兩人還在同一間公司任職，很多人都能證實。

女網友甚至公開兩人這段時間「去滑雪開房間」以及男方傳給她自拍床照大喊孤單的對話紀錄，但男生最後卻一聲不吭的離開，讓她不解的表示「為什麼有人可以用幾句謊言去給自己塑造深情人設」，並呼籲男方若對羅拉是真心，那請好好對待每一段感情。

而文章公開後，很快的在網路上流傳開來，但不少人認為女網友的對話紀錄及半張臉自拍照不能證明對方就是王能能，反而傷害了剛認愛的女主角羅拉，不過目前雙方當事人都沒有任何回應，卻在網路上引發話題。

女網友向王能能提出質疑。（圖／微博）