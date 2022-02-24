新竹縣湖口鄉近年人口成長迅速，為了增加民眾生育兒女誘因，湖口鄉公所今年1月起加碼生育補助，由原先的1萬元增加至2萬元，今年1月至今已有59名新生兒受惠，鄉長林志華表示，希望補貼鄉民養育子女的負擔，也增加生育的誘因。

林志華表示，為了提高生育率，加上湖口鄉公所有節餘，因此在代表會同意下，推動生育補助加碼計畫，凡是父、母任一方在新竹縣湖口鄉設籍滿1年以上，均可為新生兒申請生育補助2萬元。

新竹縣湖口鄉生育補助實施辦法自2020年開始，原先補助1胎1萬元，2022年元旦開始加碼至2萬元，社會課表示，不論胎次，1名新生兒就是2萬，若是雙胞胎則可請領4萬元，3胞胎則是6萬元。

此外，新竹縣政府生育補助為第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎以上5萬元，該胎次為雙胞胎補助新台幣3萬元、3胞胎以上補助新台幣10萬元，意即，今年元旦以後，設籍新竹縣湖口鄉1年以上的鄉民若生育新生兒，最少可請領湖口鄉生育補助2萬、縣府生育補助至少1萬，共計3萬。

林志華表示，湖口鄉近年發展迅速，不僅建設多、建案也多，遷入人口逐年成長，目前設籍人口已有79576人，預計今年可望突破8萬人，屆時預計舉辦慶祝活動，期望湖口鄉蓬勃發展。