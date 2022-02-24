近日俄烏衝突，有輿論將該情勢與台海關係做對比。前國安局長蔡得勝24日出席台北論壇舉辦的台灣安全講座時被問及，如果兩岸發生戰爭，大陸怎麼樣打台灣？他回應，大陸會「直取台灣」，而非先打外島，因為外島戰略價值不高，大陸不必將戰事延長，讓美國有介入機會。

但蔡認為，大陸當前戰略目標的最上策一定是「以戰逼談」、打「癱瘓戰」，而非全面戰（指登陸作戰）。對大陸而言，若打癱瘓戰可以達到威懾作用，何必勞民傷財。他認為，台灣應該仔細評估，大陸可能會打什麼樣的戰爭。如果只想以戰逼談、威嚇，大陸現在的精準打擊能力是我們必須正視的。

此外，中國大陸不會打持久戰，因為台灣戰事拖越久，美國介入的可能性越大，中共付出的代價就會越多。所以大陸一開始就會打擊台灣重要目標「讓你感覺到痛」，逼台灣坐下來談。

他還說，所有人都認為台灣很危險，只有台灣人自己不這麼認為。我們要思考，大陸是否有以戰逼談的能力；其次，中共打美國可能不夠能力，但打台灣「綽綽有餘」。

蔡表示，大陸打不打台灣是政治考慮，不是軍事能力的問題。台灣現在最大的安全是不要發生戰爭，因為一旦發生，戰場一定在台灣，我們實施反擊的空間很小。

二十大將於秋季召開，碰上年底台灣九合一選舉，解放軍會否有動作？蔡得勝說，目前中國維穩任務比維權（指台灣問題等）重要，當前經濟是中國最重要任務，不能到處樹敵，同時立場堅定不能妥協。因此，二十大前後解放軍不會惹事生非。