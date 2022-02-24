國立彰化師範大學與全球最永續能源企業沃旭能源於24日舉辦聯合記者會，宣布啟動「能源轉型-彰化真風神」全新綠能教案。

本教案依照教育部108課綱精神編寫；今年3月起將於彰化縣竹塘鄉民靖國小起跑，巡迴彰化縣國小30場次，培養60位種子教師，預計有超過750名學童將搭上這班綠能列車，優先學習與國際同步的離岸風電產業知識，培養符合聯合國永續發展目標SDGs （Sustainable Development Goals）的核心素養。

在全球拚淨零的時代，永續力就是競爭力。為了讓彰化子弟了解在地優勢並與世界接軌，沃旭能源與彰師大深化合作，共同規劃綠能教育課程，為彰化下一代提供獨一無二的學習機會，藉由手作實際探索，讓孩子主動快樂學習，得到最尖端的離岸風電知識，培養淨零時代必備的永續思維。

國立彰化師範大學校長陳明飛表示，彰師大長年致力於耕耘彰化縣環境教育理論、實務之課程規劃設計與推動，提供中小學教師環境教育在職訓練。有鑒於彰化縣具備豐沛綠能資源與潛力，本次藉由與全球離岸風電領導企業沃旭能源合作，共同規畫並推出彰化縣第一個國小高年級綠能教案，期盼將太陽能、風能以及其他再生能源以深入淺出的教材與教學方式，引介給彰化全縣以及沿海偏鄉地區學童，深植其等對氣候變遷的關注，並全面認識綠色能源的重要性。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源的願景是創造一個完全以綠能運作的世界。對抗氣候變遷、推動綠能教育是沃旭對於台灣及彰化孩子的長期工作重點，藉由本次與彰師大合作，期盼推進彰化成為台灣綠能教育重鎮。在台灣推動淨零轉型的路徑上，沃旭能源除了致力開發、建造和運維大規模離岸風場，提供乾淨能源給台灣民眾及企業外，更希望持續為中台灣創造在地商機，提供新的工作機會，透過深耕發展位於彰化和台中外海的區塊開發離岸風場計畫，促進彰化扮演台灣邁向永續發展的領航角色。

彰師大與沃旭透過本次教育合作，培訓深入彰化各鄉鎮的綠能種子教師，賦予國小學童全面認識再生能源的良機，讓綠能教育落地彰化。此綠能教材透過專題討論、口頭發表、繪圖展示、實作模型等主動學習方式，讓學童了解台灣發電結構，掌握國際最先端的風力發電機結構與原理，並透過手作完成模型組裝，培養減碳及永續發展思維。

彰化縣因其天然地理位置樞紐以及產業實力，深具綠能發展優勢，而沃旭能源於今年四度獲選為全球最永續能源企業，專注與產官學合作倡議氣候行動，協助台灣能源轉型與在地產業發展。沃旭能源致力於培養台灣在地全方位綠能人才，前已與彰師大合作完成亞太區首座百萬瓦級儲能示範系統於寶山校區啟用，並持續推動「離岸風電學徒制」、「綠能獎學金」、「全球綠能菁英培訓計畫」、「電力人才培訓計畫」等，現更啟動全新彰化綠能教案，讓綠能教育更深植在地遍地開花。