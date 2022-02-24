個性外向健談的有巢氏房屋青埔國中領航加盟店經紀人吳宗保，從宜蘭技術學院財務金融系畢業後，跟著當兵學長的腳步，進入HTC擔任品管工程師，雖然當時的收入已高於社會新鮮人水平，但長期難有大幅提升的機會，加上個性不適合長坐在辦公室，便興起轉職念頭，選擇在30歲這年挑戰業務工作。

一開始吳宗保在房屋及汽車銷售之間抉擇，在親友的力薦下，決定踏入前景更好、收入有機會更高的房仲業。他說，最初加入信義房屋，自認起步比別人晚，因此付出更多努力，也快速在工作上有所表現。曾拿過2次單月的成交件數全國TOP 1，另外像是「百萬風雲經紀人」、「龍虎榜」等獎項也手到擒來，表現亮眼。

之後，為追求更大突破，加入永慶加盟體系，去年成功創造個人職涯新紀錄，躍升為「千萬業績經紀人」，吳宗保期許今年在維持業績表現的同時，還能幫助更多新進同仁達成工作目標。

永慶加盟四品牌聯賣流通案件多、科技系統後援強，成交速度快轉好幾倍，讓團隊輕鬆拚業績。(照片提供:有巢氏房屋)

轉職加入永慶加盟品牌 第一年年收入倍數成長

在信義房屋服務5年多，已經是專案經理的吳宗保發現，因為直營店商圈有限、物件類型侷限中古成屋，且他服務的桃園八德地區，商圈較為老舊，房價相對低，導致業績遲遲無法突破。於是他開始研究其他加盟品牌的工作環境，2019年決定加入永慶不動產桃園南崁地區的加盟店，跟著當時的羅文湧店長一起打拼。

「一轉換品牌，明顯感受到跟前東家的巨大差異。」吳宗保驚訝地說，多元化的類型物件，如預售屋、土地等，加上更自由的作業環境，整個事業前景拓展開來，和以前差很大！尤其永慶加盟四品牌的深度聯賣制度，在合作配案與成交速度上，都明顯靈活與加快許多。

過去在前東家被灌輸加盟店的職場競爭激烈等觀念，吳宗保後來發現很多都不是事實！透過聯賣、i智慧與行動智能經紀人app等科技系統，可以一次查詢到永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產的所有案件資料，因為分店多、物件也多，很快就能幫助客戶配對出最適合的物件，實際操作上比前東家強大許多。

另外，永慶房產集團提供的〈實境找房〉服務，在疫情期間成為神助手，他分享「〈實境找房〉與影音講解資料，讓客戶不用出門也能有親臨現場的感覺，等到物件符合需求與想像後，再約客戶到現場、進行專人導覽，從線上到線下的完整服務，不少客戶都覺得很專業。」

吳宗保回憶，在永慶不動產加盟店任職的第一年，業績雖與在前東家差不多，但是他的年收入已是以往的1.4倍，十分有感。後來，老店長羅文湧晉升店東，創業加盟有巢氏房屋青埔國中領航加盟店，他跟著加入，以社區專家小巢的身份，與新店長朱哲良及團隊一起開拓全新商圈。

堅持「先誠實再成交」的服務精神，吳宗保用心為客戶多想一步，竭盡所能滿足需求，深獲客戶的支持與讚賞。(照片提供: 有巢氏房屋)

秉持誠實信念贏得信任 達成「千萬經紀人」里程碑

去年，是吳宗保房仲生涯中的關鍵年，他開心提到，有品牌力、聯賣力、科技力的助攻，2021年總計完成39件成交，和以往每年平均20到24件相比，明顯大幅成長，不但打響個人「社區專家」的名氣，也是達成房仲生涯業績破千萬元里程碑。更令他振奮的是，年收入挺進500萬俱樂部，比起在前東家，業績成長了2倍、收入卻成長3倍以上，讓他大讚永慶不動產的發展性就是不一樣。

「當然，工作心態也很重要！」他表示，就像當初30歲轉進房仲業，以加倍努力的方式，讓自己打好基礎。現在進入有巢氏房屋、前進全新商圈，再次把自己當成新人一步一腳印重新出發，重整過去的房仲歷練與經驗，善用永慶集團資源精進房仲服務，才能迎來去年業績大爆發的美好成果。

去年除了業績與成交件數都翻倍大成長，吳宗保也堅持「先誠實再成交」服務精神，協助一個急售的客戶，以1265萬元成交，符合區域成交行情1200萬元，相較其他品牌房仲只有開價1100萬元，他成功幫客戶爭取回超過150萬元。

他指出，「這名客戶當時其實已經準備脫手、同意低價售出，但是我一再溝通，告訴客戶這個區域行情其實更高，客戶成交後很開心地說，好險他有聽進我的建議。」

吳宗保一家人感情甜蜜，值得開心的是，今年三月底即將迎來二女兒的出生。(照片提供:有巢氏房屋)

身份轉換心態更升級 家庭與工作邁向新階段

2017年結婚，和太太育有4歲女兒的吳宗保，在家庭與工作間取得平衡，放假時間總是留給家人，帶著他們到各地旅遊、露營，享受快樂的家庭時光。可喜的是，今年三月底即將迎來二女兒，吳宗保難掩興奮神情，也準備在事業上繼續衝刺，讓家人在經濟上無後顧之憂。

談及未來願景，他表示除了奉行「想得比客戶遠，做得比客戶多」的工作信念、維持「千萬業績經紀人」的表現外，也因為自己成為有巢氏房屋青埔國中領航加盟店的股東，他也會把比較多的心力放在幫助新進同仁身上，期待整個團隊能同心協力拚出傑出績效，每個人也能達成自己的業績目標。