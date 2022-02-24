勞保基金將於2028年用罄，將近千萬台灣勞工的退休生活將受重大衝擊，民眾黨立院黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿今舉行記者會，公布蔡英文總統上任以來所提的18項勞動政見，高達7成沒有落實，像是縮短總工時、提高加班工資等，呼籲執政黨盡速推動《勞動教育促進法》、《最低工資法》立法，解決台灣迫切的勞動問題。

主計處預估2021年國內經濟成長率高達6.28％表現亮眼，但在物價上漲壓力下，全年實質經常性薪資落入負成長為4萬1422元、年減 0.04％，是近5年首次全年負成長，物價高漲已經開始侵蝕薪資的成長率，可見不只是物價飛漲吃掉薪資成長，國家經濟發展的成果也沒有平均分配到勞工手上。

張其祿指出，盤點總統蔡英文2016年上任以來，所提18項勞動政見進度，完成比率不到3成，還有高達7成諸多重要勞動政見沒有落實。甚至在2018年通過《勞基法》修正草案後，原先承諾的「減少總工時，周休兩天」、「提高加班工資」更紛紛跳票破局。

張其祿說，勞工薪資調漲長期與經濟成長率脫鉤，民眾黨早在2020年12月就已經提出黨團版《最低工資法》草案，要求行政主管機關將「國家經濟發展狀況、躉售物價及民生物價變動狀況、勞工工資、家庭收支情形、住宿成本、就業扶養比」等數據通盤納入最低工資調幅考量，呼籲行執政黨盡速推動相關修法。

賴香伶呼籲，勞動部應該確保職災個案熟知各項救濟途徑，並及時提供資訊，包含各項調解管道，而不是各案提出調解不成立後，才提供法律資訊。同時，盤點個管員（FAP）量能、增加員額，並在職衛教育讓所有員工知曉FAP，讓個管員能在意外發生時發揮功能。