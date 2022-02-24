旗津大街上周平常日的下午5：30也什麼遊客。（陳昱宏提供）

高雄旗津在過年前爆發疫情，過年9天生意雪崩式下跌剩1成，如今仍喚不回消費者信心，商圈感嘆「亞灣無人機，旗津無人跡」。旗后商圈發展協會理事長陳昱宏呼籲，市長陳其邁到旗津住一晚，重拾大家對旗津的信心外，也盼發行旗津券救觀光。陳其邁今（24）日回應，3月中到4月將推出振興措施，市府會全力挺旗津。

陳昱宏直言，過年連假店家生意奇差無比，他自己經營的海產店，乾脆從2月7日放假到現在，明天才打算重新營業，而其他店家也有休息1、2周不等，但接下來228連假將到來，還是希望遊客能回籠，畢竟旗津現在真的很安全，居民也做了PCR兩、三次。

陳昱宏直說，亞洲新灣區有燈會，無人機表演大受歡迎，但旗津也有「無人跡表演」，一個高雄兩個世界相當諷刺。他大嘆，近年來旗津似乎不受市府重視，相對觀光焦點都放在亞灣，旗津像被排除在外，因此他呼籲市長陳其邁能帶頭到旗津住一晚，起帶頭作用，讓民眾產生信心。

陳昱宏也向高市府提出建議發放「旗津券」，他指出，希望搭渡輪到旗津的船票價格優惠，在渡船頭發放旗津券，刺激遊客消費。而面額以小額為主，至少發放100至200元不等，拉長發行場次、使用期限，但主要還是看市府有多少經費來振興旗津。另外，原訂2月19日舉辦的旗津「吃通海」活動，則暫時延至4月16日，商圈將祭出優惠。

對此，高市經發局主祕呂德育回應，這波疫情影響到旗津區觀光人潮，對旗津店家和觀光事業都有影響，市府各局處合作研擬相關振興方案，將和旗津商圈共同討論，等到定案後立即公布。

新聞局長董建宏也說，市長陳其邁近期全力投入旗津與港區的防疫工作，盼疫情早日平息，市長也很關心旗津區的地方振興，已指示相關局處草擬整個經濟振興的相關規劃，如有完整的規畫，將在近期對外公布。