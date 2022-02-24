高雄前鎮區一心二路復興三路口19日上午一輛轉彎車撞上2名行人，2名被撞傷勢嚴重，家屬也不斷在臉書社團上徵求事故當下行車紀錄器，2名傷者經歷大小手術後，目前仍在醫院治療，家屬也說事發至今，肇事者都沒有來關心過。警方也查到另一台同行車輛駕駛，2名駕駛都將依法送辦並依法開罰。

從車禍至今已經5天，被孫姓駕駛撞上的許姓男子及朱姓女子，仍在醫院治療中，朱小姐母親說，寶貝女兒發生車禍，急得趕緊從北部南下，20日小腿進行一次手術、昨天骨盆又進行一次手術，目前術後雖人是清醒，但未來還是需要長時間復健。

她提及，事發至今肇事者完全沒有跟家屬聯繫，從影片看來完全孫姓駕駛過彎時完全沒減速，且至今都沒有道歉，不排除會對駕駛提告，希望法律給公道，該負的責任就要負。而另一名傷者許先生因傷勢較嚴重，朋友透露也是經歷幾次手術，人正在休養中。

傳出肇事車輛發生事故當下還有另一台同行車輛，警方循線找到該車林姓駕駛，他供稱並沒有競速。不過2台車駕駛都有危險駕駛行為，警方將孫男已依刑法公共危險及過失重傷害移請高雄地檢署偵辦，另外因轉彎未禮讓行人、未使用方向燈、未依規定駛入來車道及危險駕駛，依道路交通管理處罰條例開罰共10400元。而後方同行林姓駕駛也依刑法公共危險移請高雄地檢署偵辦，則依左轉彎未先駛入內側車道、轉彎未使用方向燈及危險駕駛共開罰7800元。