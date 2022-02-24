台中市政府目前提出「囤房稅」法案需送到議會審議，大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，囤房稅立意要明確，不可錯殺無辜百姓，如5年內買超過3戶者（含新屋或中古屋）才課徵囤房稅，百姓持有5年以上的房屋應排除囤房認定；此外，針對建築業之囤房稅寬限期建議為5年。

專家學者主張加課「囤房稅」，囤房稅歸在各縣市的「房屋稅徵收自治條例」，由各地方政府視所有權人持有的房屋戶數，自行戶數級距並訂定1.5％至3.6％的差別稅率。

王至亮建議，住了10~20年的中古屋，甚至是30年以上的老房子都應該屏除，只要是5年內買超過3戶，就課囤房稅，這樣才不會課到無辜百姓的血汗錢。

由於近期房地產相關政策讓預售屋的銷售受到諸多限制，目前很多建商都已改採「先建後售」的模式，有些建案雖然銷售快速，但也有建案餘屋銷售期長達5、6年，這些餘屋是「存貨」不是「囤貨」。就像麵包店師傅做出一定數量的麵包，賣不掉就不會繼續做，建築業也是如此。台灣1.1萬家建商只有76家是上市公司，其他大多為中小型業者，資金來源已相對困難，不應該再用囤房稅加重負擔。

王至亮表示，建案完工後拿到使用執照，才可申請水、電、瓦斯進行交屋，接著開始銷售，市場上可見多數建案銷售期從預售到成屋，銷售期動輒4~5年，有些偏遠地區中小型建案，由於人口不密集，銷售期可能還要更久的時間，建議中政府針對建築業之囤房稅寬限期可放寬至5年。

由於新版囤房稅排除「公益出租人」，維持以1.2％優惠稅率課徵，王至亮指出，民眾若有2間房子，1間自住、1間出租，已紓解部份民眾居住問題，理應比照公益出租享有較低的稅率，而包租代管的租賃住宅，亦維持1.5％稅率。

王至亮認為，政府政策不應獨厚特定產業，民眾只要正當繳稅，向國稅局報備，合法出租房屋解決居住問題，無論個人或包租代管業者，囤房稅都應予以排除。