面對年底九合一選舉，民進黨黨內競爭激烈，許多人打出名人牌盼替自己加分，不過，民進黨中常會昨(23日)決議，初選參選人不得使用蔡英文、賴清德等選對會成員合照、文宣，惟已掛看板者不在內。此舉一出，引發不少網友討論，有人就說「民生搞不定，還在提早部署選舉」、「有差？搞笑？」

總統與副總統向來是基層助選的人氣王，參選人競相拉攏合照，再製作成看板、旗幟，是常見的文宣方式。《中國時報》今(24日)報導，昨天選對會做出上述規定，但傳到地方後基層大炸鍋，各派系辦公室電話接不完，因為有不少參選人已做好文宣品，只是尚未露出，錢都花下去了，現在臨時要更改，還要再花錢。且因決議不溯及既往，黨內有人也轟，「有內線的人，不就趕在昨天以前，快把看板、文宣都出手了。」

對此，有不少網友在《LINE TODAY》相關新聞底下留言表示看法，已有近百則留言，有人就說「什麼事都搞不定，唯有選舉這件事忙著超前部署，嘖嘖」、「不關心疫情、民生問題，倒是關心起選舉了」、「選舉的就拍板很快」、「整天只想選舉」、「掛什麼看板。有力的靠政論節目放送。誰是誰的人馬還有人不知嗎」。