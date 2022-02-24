平鎮高中在高中木棒聯賽跨界連勝紀錄在24日劃下句點，穀保家商在第三階段首戰靠著林盛恩7局無失分好投帶領，以4比1擊敗平鎮，也斬斷平鎮跨界44連勝。

平鎮上次在木棒聯賽輸球已是106學年度，當時在4強賽不敵穀保家商，但從接下來的季軍戰擊敗成德高中後，平鎮就沒嚐過輸球滋味，更從107學年度起打下三連霸，且都是全勝封王，加上本屆的6連勝，目前已是跨屆44連勝。

但在110學年度木棒聯賽第三階段首戰，平鎮的不敗神話就遭穀保家商攻破。穀保家商此役推出林盛恩先發，他繳出7局無失分，投出8次三振、3保送，僅被敲2支安打的好投。

除了投手有好表現，打線也在第2局就突破平鎮先發投手黃保羅，單局攻下4分奠定勝基。平鎮此役共動用5名投手，黃保羅僅先發1.1局，被敲6支安打失4分，提前被「KO」退場。

木棒聯賽第三階段採取循環賽制，各組4隊取3隊晉級第四階段12強，分組第一的球隊握有種子籤，直接晉級8強，穀保家商取得今天這一勝後，對於晉級第四階段佔據有利位置。