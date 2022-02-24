俄羅斯盧布跌到歷史新低，歐元兌瑞士法郎也跌到數年來的低位。周四最新報導指稱，俄羅斯已經對烏克蘭幾個城市發射飛彈，並在烏克蘭南部海岸佈署軍隊。

與大宗商品相關的貨幣，例如澳元也出現暴跌。

烏克蘭表示，俄羅斯已經發起全面入侵。有報導指稱，烏克蘭首都基輔發生多起爆炸事件，市區主要機場附近發生槍擊事件。

盧布兌美元一度跌5.77%，在亞洲時間下午2點時跌10.5%，來到1美元兌89.71盧布，為歷史新低。

歐元跌0.84%，至1歐元兌1.1209美元，為1月31日來的低點。歐元兌避險的日圓跌1.28%，來到近1個月低位的128.37日圓。歐元兌瑞士法郎也跌0.84%，來到1歐元兌1.0292瑞士法郎，為自2015年5月以來新低。

澳元兌美元跌0.9%，來到0.7167美元。

澳洲聯邦銀行策略師Joseph Capurso說，情勢看起來可能會再惡化，這意味著與大宗商品相關的貨幣會走弱。如果情勢真的變更糟，澳幣可能會測試0.70美元。

英鎊相對較具韌性，跌0.41%，來到1.349美元。

美元指數上升0.6%，來到96.76。

俄羅斯聖彼得堡股市交易所宣布，24日暫停營業和交易。而稍早莫斯科證交所也宣布，暫停所有交易，而恢復時間將另行宣布。