俄羅斯與烏克蘭情勢連日緊繃，俄羅斯總統普丁今（24）日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，引起全球股市大跌，俄烏情勢也成全球關注焦點，不過推特上除了烏克蘭的相關討論登上熱門外，台灣竟也登上熱門討論。

普丁在台灣時間24日上午11時左右正式宣布對烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」（special military operation），隨後烏克蘭即宣布實施戒嚴、全國進入緊急狀態，烏克蘭政府更指出俄羅斯在其全國各地發動空襲，至少造成數百人死傷。

普丁全球網友關注俄烏情勢，將烏克蘭等關鍵字衝上推特熱門的同時，台灣（Taiwan）竟也成為推特熱門關鍵字，從普丁正式宣布開戰到現在為止，約4個小時就有超過10萬則討論，且還在持續增加。實際檢視相關內容，許多網友都在猜測當俄羅斯攻打烏克蘭的同時，有類似狀況的台海兩岸是否也可能一不小心就「擦槍走火」。

事實上，中廣董事長趙少康昨（23）日就在臉書提醒總統蔡英文，指出台灣不能淪為大陸與美國角力的犧牲品，並說烏克蘭對台灣的啟示很明確，就是「小國不要刺激大國」，並強調兩岸和平相處最重要，「如果沒事捅中共一下，捅久了總有出事的一天，受傷最大的還是台灣。」

美國不出兵烏克蘭 台灣需借鏡？ 趙少康：捅久了總會生事

俄羅斯全面進攻烏克蘭，烏克蘭總統府公布首都基輔外圍出現蕈狀雲火光的駭人畫面。（圖／烏克蘭總統府提供）

俄羅斯總統普丁24日宣布，在烏克蘭東部進行「特種軍事作戰」。圖為軍車進入烏克蘭東部。（圖／路透社）