苗栗縣警局新任秘書科長傅學廷，24日由縣長徐耀昌授階晉升2線4星。（謝明俊攝）

苗栗縣警局新任秘書科長傅學廷（左）、法制科長潘春林（右），24日由縣長徐耀昌授階。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌替新晉升警官授階。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌替新任刑大偵查員淑娟授階。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚查獲槍毒案件表現優良人員。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚刑案績優小隊長劉喜洋（左起）、邱正榮、羅國清等。（謝明俊攝）

苗栗縣警局這波人事調整中，共有2名在地警官晉升2線4星重要職缺，包括原任苗栗警分局副分局長傅學廷升任縣警局秘書科長、頭份警分局副分局長潘春林升任縣警局法制科長，另有八名官警晉升，苗栗縣長徐耀昌24日上午在縣警局主持晉升授階典禮，期望新晉升人員繼續為苗栗治安努力。

另外，苗栗縣警局所屬刑大及分局偵查隊，在春節前後積極投入毒品及槍枝查緝工作，成效卓著，縣警局長陳武康特別向徐耀昌報告官警優秀表現，由縣長一一頒發獎金及獎牌鼓勵。

其中，今年元月間，縣刑大偵2隊查獲徐姓嫌犯涉嫌持有大批毒品咖啡包700餘包，警方當場還從徐嫌身上起出3把改造手槍，縣警局特別核頒獎金8萬元鼓勵。另外，包括刑大偵2隊、科偵隊、苗栗、通霄、竹南及頭份等分局偵查隊派出所，分別查獲多起毒品案，有效遏阻毒品在縣內流傳，其中通霄分局西湖所長薛宇宏率領所屬查林姓毒蟲涉嫌販賣毒咖啡包，表現優異，獲頒2萬元獎金。

縣警局所屬刑事人員偵辦刑案績效優良，包括刑大偵2隊偵查佐李家倫、邱新甫包辦前2名，苗栗分局莊元享獲得第3名，偵2隊小隊長劉喜陽、邱正榮同獲小隊長前2名，通霄分局偵查隊小隊長羅國清獲得第3。刑大偵2隊成員4人一口氣拿下前2名，表現非常亮眼。

新獲晉升警官包括有2線4星的秘書科長傅學廷、法制科長潘春林，晉升2線2星的勤務中心警務員田統全、倪晨、刑大警務員張易勝、吳邦安、升任2線1星的則有苗栗分局巡官梁宜斌、刑大偵查員張淑姐，晉升巡佐則有通霄分句巡佐古家榮及竹南分局巡佐徐志強等。