曾被媒體封為「台灣第6大女富婆」的電動車大廠「必翔實業」董事長蔣清明，被控在2014年至2016年炒作必翔股票，台北地院將蔣女判刑13年，但台灣高等法院重新計算犯罪所得，認定未超過1億元，改判5年。可上訴。

蔣於2004年間因資產逾22億元，被媒體列名「台灣10大女富豪」第6名，她因炒股，2017年與創辦必翔的丈夫伍必翔離異，蔣自稱她欠債30餘億，她的帝寶豪宅去年曾以8.7億拍賣，被稱為「史上最貴帝寶法拍戶」，必翔因交不出財報已下市。

必翔公司2004年，因銷售獨家代理權糾紛被英國法院判決敗訴，英國DHL公司在台聲請強制執行數億元。蔣自2014年起以必翔股票質押向多家銀行貸款。

但蔣擔心股價下跌，遭銀行提徵擔保品、追繳，並伺機出脫持股獲利，與股市炒手以相對成交、連續買賣的沖洗式炒股手法，製造必翔交易活絡假象，並拉抬股價。