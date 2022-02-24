女星小S（徐熙娣）個性直率、敢言，除了和「相愛相殺」的好姐妹林志玲比美，最近又出現新勁敵，原來是連賈靜雯、修杰楷都誇正的「台灣第一名媛」孫芸芸，小S看不慣對方嬌嗔過年吃太多變胖，開玩笑說：「不要說謊喔！」對此孫芸芸本人也親自回覆了。

孫芸芸本月初在IG透露：「過年這幾天每天從早吃到晚，吃到胃痛……今天開始節制一下」，不過配上的圖片卻是4張露香肩、鎖骨、纖細手臂和完美側臉的仙女照，看不出身材跟以前有什麼不同，小S不禁在下方留言：「小乖，不說謊喔！明明吃很少！你要不要看我肚子？」

收到小S下的「比肚子大小」戰帖，孫芸芸被逗樂了，笑說：「我胖了2kg，好啊我想看你的肚子」，網友看著小S和孫芸芸的有趣互動，覺得越看越有趣，便TAG小S留言：「徐熙娣女士，你盡量多吃啊！想吃就吃OK？」、「趕快邀請台灣第一名媛上台灣最美女主持的節目啦！（壓力很大我知道）」。

一向自信心爆棚的小S，最近在賈靜雯的IG直播中，爆料曾問過修杰楷「我跟孫芸芸誰比較正？」未料修杰楷想都沒想就秒答「孫芸芸」，接著解釋：「妳去問全台灣的男性，誰不會選孫芸芸？」讓小S氣得牙癢癢，大呼：「這話也太傷人了吧！」接著追問：「難道也超過你老婆？」修杰楷沒在怕的回：「那當然！」賈靜雯聽完後也沒生氣，直言：「幾乎身邊男性都覺得孫芸芸很正。」讓小S很不服氣。