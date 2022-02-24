中天電視主播許甫傳出將擔任民眾黨文宣部主任，民眾黨人士透露該人士案需要經過黨中央委員會，預計下月2日開會，通過後才人事案才會定案。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，民眾黨「用人唯才」，相信許甫16年的媒體工作經驗，在文宣、輿情回應、選戰及社群經營方面，能禁得起攻擊、也能真誠反應民眾黨的訴求與主張。

民眾黨文宣部主任柯昱安，去年12月公投後離職，懸缺至今未有新人事發布，傳出該職務將由許甫接任，預計3月中下旬到職，將與妻子、台北市政府發言人陳智菡攜手合作，解決過去黨中央與市府溝通不同步的問題，有助於年底選舉的文宣。

對於許甫將任民眾黨文宣部主任傳聞，蔡壁如表示，對執政黨全面強勢文宣資源，從黨、政、媒到網路側翼一條龍的攻勢，才成立2年多的民眾黨，希望借重許甫多年的媒體經驗，讓民眾更清楚、了解民眾黨的新政治理念。

蔡壁如說，民眾黨基本原則是：「不因政黨利益，犧牲國家利益。不因少數的利益，犧牲多數的利益。不應短期的利益，犧牲長期的利益。」這一切的目的都是為了讓國家正常化，因此關注礦業法、18歲公民權、動物保護法、環境與永續、世代正義等議題。

蔡壁如期許，新任文宣部主任許甫能運用在文宣、媒體上的專長，讓更多民眾清楚、了解民眾黨在政治上的訴求。