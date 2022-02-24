日本央行行長黑田東彥24日表示，並沒有馬上取消大撒幣刺激景氣的計畫。不過，會研議進口成本增加對當地通膨的影響。

黑田指出，日圓當今走勢與日本經濟的基本面一致。這句話也直接反駁當地政治人物最近諸多批評，就是日本央行所實施的超低利率，不僅讓日圓走貶，同時也推升了家庭生活成本。

黑田認為，若日圓繼續疲弱，進口成本會更高。日本近期進口成本增加，主要是由以美元計價的原物料價格上漲所推動，日圓走貶並不是主因。同時，匯率穩定地上下波動，反應經濟基本面是很理想的一種狀態，而日圓最近走勢，就是如此這般。

在全球主要央行已紛紛升息來打擊通膨大漲之際，日本央行再次強調，會繼續實施超寬鬆貨幣政策不變。因為，目前日本通膨率，還是遠低於其它已開發國家。

黑田東彥強調，日本央行正密切注意，當地民眾對物價觀點的改變。長久陷於通貨緊縮的日本，現在也要面對通貨膨脹的事實。

對於俄烏緊張情勢，黑田東彥表示，因為日本嚴重依賴能源進口，會時時緊盯油價變化。

雖然飆升的原物料價格拉抬日本躉售物價，但由於家庭支出疲弱，以及上班族加薪不力，讓很多日企無法順利把較高的成本轉嫁給一般民眾。因此，當地元月份核心消費者通膨率僅有0.2%。

部分專家學者預估，能源與大宗物資成本上揚之下，未來幾個月日本民眾所關心的通膨有機會接近2%。不過，日本央行坦言，這種藉著成本上漲所拉升的通膨，並不是自己想要看見的。所以，會一直讓貨幣很寬鬆，直到工資增加，物價也跟著上漲為止。