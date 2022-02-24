鑽針廠尖點(8021)110年財報出爐，110年稅後盈餘為4.47億元，年增58.6%，每股盈餘為3.14元。

尖點今天舉行法說會，受到逐漸進入淡季影響，尖點110年第4季合併營收為10.08億元，季減4.2%，年增19.9%，營業毛利為3.24億元，季減5.6%，年增2.8%，單季合併毛利率為32.1%，季減0.4個百分點，營業淨利為1.58億元，季減12.7%，年減3.8%，營業淨利率為15.6%，稅後盈餘為1.03億元，季減21.8%，年減0.5%，單季每股盈餘為0.72元。

尖點110年合併營收為37.74億元，年增26.9%，營業毛利為12.34億元，年增27.3%，合併毛利率為32.7%，年增0.1個百分點，營業淨利為6.43億元，年增37.6%，營業淨利率為17%，稅後盈餘為4.47億元，年增58.6%，每股盈餘為3.14元。

就產品別來看，鑽針占尖點110年第4季及全年營收比重61%，鑽孔服務占比為39%；110年資本支出為4.68億元。