桃竹苗首座公設專辦的兒童發展早期療育中心24日揭牌啟用。（陳育賢攝）

桃竹苗首座公設專辦的兒童發展早期療育中心24日揭牌啟用，其專對孩子設計弧形無死角的牆面，搭配軟墊提升整體安全，另設有舒緩區及隔離室，此外還融入草地、海洋等設計元素刺激孩子感官，並打造半戶外療癒花園，增加孩童接觸大自然機會。

市府社會處長張柔表示，目前全台計有10縣市設置專辦早療機構，新竹市早療中心為全台第11個縣市、第16家，為桃竹苗首座公設民營早療中心，市府除提供早療家庭可使用的資源，如早療補助、定點臨托和育兒指導員等資源外，也不斷提升早療服務，盼帶給早療兒童和家庭最實質幫助。

社會處指出，兒童早療中心過去坐落於身心障礙福利服務大樓，自2005年開辦服務至今，因應早療兒童需求，輔具日益增多，無足夠空間收納並排擠其他使用空間，另因活動場域為開放式，僅利用矮櫃隔成教室，對於早療及身障抵抗力較弱孩童，感染管控難以掌握。

為讓孩童有寬敞舒適活動空間，早療中心特別搬遷至龍山西路身障者就業綜合大樓3樓，室內規畫設計以早療兒童的需求出發，並傾聽家長和專家意見，設計專業空間、安排交通接送，提供早療兒童友善環境。

全新兒童早療中心設有4間日托教室、療育教室、感官教室、治療室、舒緩室、隔離室、團體空間、辦公室、會談室等，提供學齡前兒童日間生活照顧。即起可由專業師資團隊，依孩童能力量身設計課程，包含小組訓練、戶外體能課、地板滾球課、社團課、角落課等多元主題，也訓練兒童生活自理能力，目前早療中心服務總人數為65人，最多可增達85人。

市長林智堅則表示，市府近年積極推動「早療3支箭」，2018年起提高早療補助為全國最高，一般戶補助自3000元提高至4000元、低收入戶由5000元提升為6000元。同時增加師資與照顧人力，特教師從191人增加至今年238位，給早療家庭更多幫助。另也率桃竹苗之先創辦首座公設民營專業早療機構，並依孩童需求量身打造課程，逐步完善早療照顧資源。