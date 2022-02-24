物價上漲，退休公教人員領取的公保年金給付也將提高。由於消費者物價指數累計成長率已超過5％，考試院今天通過決議，由銓敘部啟動年金給付調整機制，將擬具調整方案，報請考試院會同行政院核定後公告實施。

銓敘部今天在考試院會中，以「公教人員保險年金給付金額調整比率事宜」為題，就公教人員保險法第31條第1項所定公教人員保險年金給付金額調整機制進行專案報告。

公保年金制度自公保法103年6月1日修正施行後實施，為確保年金給付得以因應物價變動及通貨膨脹等情形，設計「公保年金給付金額調整」機制。

根據該機制，當行政院主計總處發布的消費者物價指數累計成長率達正負5％時，即須啟動調整機制。考量國家經濟環境、政府財政與公保準備金的財務盈虧3項法定因子後，由考試院會同行政院另定年金給付的調整比率。

銓敘部指出，依主計總處111年發布的110年度消費者物價指數累計平均數來看，與公保年金制度實施後歷年的消費者物價指數計算累計成長率，其中103年度及104年度的消費者物價指數累計成長率都已超過5％。

銓敘部已啟動年金給付調整機制，近期將評估前述3項法定因子，提公教人員保險監理委員會後，併同委員意見擬具調整方案，報請考試院會同行政院核定公告。

考試院長黃榮村也在會中裁示，為落實公保年金提供基本經濟安全保障意旨，請銓敘部在評估各項法定因子後，妥慎研擬公保年金給付調整比率方案報院會同行政院核定公告。