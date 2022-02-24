色情集團還是詐騙集團？1名男網友日前上網買春，仲介介紹女子「依依」，還說依依今年18歲、D罩杯「可口X、可顏X」，沒想到本人一到現場，「依依」與照片相差太大，讓男子當場怒嗆仲介「我有認識的眼科醫師，要不要介紹給你？」離譜際遇被分享到網路上，網友見到「對比圖」笑翻。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文分享近日瘋傳的1組照片，照片中1名男子向皮條客說「我要看班表」並說雲林彰化都可以，對方則回傳1張美女圖，美女名叫「依依」，是名18歲、D罩杯的年輕少女，圖片還標「可口X、可顏X」，對方說明價格後，男子就讓「依依」到現場，卻發現照片與本人差太多。

男子上網買春，仲介介紹女子「依依」，還說依依今年18歲、D罩杯「可口X、可顏X」，沒想到本人一到現場，「依依」與照片相差太大，讓男子當場傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

男子上網買春，仲介介紹女子「依依」，還說依依今年18歲、D罩杯「可口X、可顏X」，沒想到本人一到現場，「依依」與照片相差太大，讓男子當場傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

對話截圖中，男子向公司說「這樣比照你敢跟我說是同一人？」對方則說「只是有落差啦，真的」，男子則怒嗆「我有認識的眼科醫師，要不要介紹給你？」對方則連忙安撫情緒，直說老闆不要這麼氣、出來開心的，男子則說「問題是我花了錢又覺得不開心」。

男子上網買春，仲介介紹女子「依依」，還說依依今年18歲、D罩杯「可口X、可顏X」，沒想到本人一到現場，「依依」與照片相差太大，讓男子當場傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

PO文曝光的照片中，「依依」本人確實有照片有落差，網友紛紛留言笑說「一分錢一分貨」、「不要貪小便宜」、「這辦的我真的咽不下」、「叫妹妹結果阿姨代班」、「依依臨時有事，所以請媽媽代班，抱歉喔」、「真是糟糕第一次遇到落差這麼多的」、「燈關起來就一樣了」、「其實我覺得是本人沒錯耶，可以修圖啊」。