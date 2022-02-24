中央流行疫情指揮中心為防疫考量，前年起以電子圍籬進行居家隔離及居家檢疫者的管理及關懷，遭外界質疑沒有法源依據。監察院昨天提出調查報告指出，該防疫手段在程序及個資保護有不周之處，提醒指揮中心應正視並妥善處理，使防疫及人權可以併行。

指揮中心指揮官陳時中今天在防疫記者會上主動提及此事，對於監察委員一方面體諒指揮中心在控制疫情上的困難，一方面也提醒在法治國家應該注意的事情，我們會就此情形多加檢討。

但他強調，因應疫情的時候，指揮中心也遇到很大的困難，如果我們把所有的程序都走完，必然會造成控制疫情的延誤，如果我們有一些地方在會議裏面或急速的公文程序沒跑完就即時來做，控制疫情是有幫助，但就是會被人家疑慮在行政程序上的不完備。

「對於在一個法治國家裡面，似乎有檢討空間。」陳時中承諾，會檢討如何不延誤疫情，又能夠符合法治國家的要求，持續來進行。