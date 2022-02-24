「看不見的尺度─奈米特展」在港坪國小舉辦，小朋友樂得參觀。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府與國立臺灣科學工藝博物館合辦「奈米特展」，互動式導覽。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府與國立臺灣科學工藝博物館合作，在港坪國小展演「看不見的尺度─奈米特展」，由國小學生導覽解說，即日起開放預約參觀至3月4日，市府教育處表示，目前已有約200人次參觀，洽詢預約電話（05）2369037分機121蔡美雲教務主任。

國立科學工藝博物館所策畫的「看不見的尺度─奈米特展」，有可觀察操作互動的13件展品及動畫，分為4區：第1區介紹奈米的基本概念；第2區介紹自然界的奈米現象，如蓮葉效應等；第3區科學實驗站介紹奈米材料；第4區介紹奈米科技在生活中的應用。

國立科學工藝博物館長陳訓祥說明，奈米是一種長度單位，指1米的10億分之1，是很小很小的單位，若以比喻來說，「地球的直徑是1米，1奈米大約就是1顆彈珠的大小」，在奈米的尺度下，隨著科技日新月異，各式各樣的材料都會生活中有新變化及應用。

展出期間也有如蓮葉效應、巴克球、彩蝶寶盒等，與奈米科技教育相關的手作活動。

市府教育處表示，展期即日起至3月4日（周五）止，開放時間周一至週五上午8時至下午4時，採預約制，開放各校學生及一般民眾預約參觀。

市府教育處學輔校安科長李佳曄指出，這次展覽科工館特別培訓12名港坪國小六年級學生作為導覽解說員，為國小小朋友導覽，用孩子的角度來認識科普，國中學生則有科工館人員導說，此外，也有老師、學校志工及一般民眾來參觀，目前累計約200人次參觀。