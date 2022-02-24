許智全質疑陳嘉行掛上蔡英文總統肖像的看版。（許智全提供／楊亞璇台北傳真）

許智全質疑陳嘉行掛上蔡英文總統肖像的看版。（許智全提供／楊亞璇台北傳真）

台北市士林北投議員擬參選人許智全。（楊亞璇攝）

年底選戰升溫，台北市士林北投議員擬參選人、北投區文泉里長許智全24日質疑同區擬參選人「焦糖」陳嘉行造謠搓湯圓事件，自導自演；臉書打卡稱拜訪在地10多位里長，結果都是門口打卡；且陳嘉行掛上蔡英文總統肖像的看版，痛批是誤導、欺騙民眾，「焦糖哥哥根本就是荒唐哥哥」。對此，陳嘉行回應，「謝謝里長的指教，我會更謙虛跟人民請益。」

許智全指出，陳嘉行參選的起手式是稱黨內同志給他一筆錢勸退他，但經過台北市調查局約談，他表示沒有這件事情，那何必自導自演造就自己的聲勢？從起手式就在騙，造成社會大眾疑慮，要當民意代表竟沒有誠信、汙衊別人，欠士北民眾、同黨同志一個道歉。

許智全更怒控，搓湯圓事件後，陳一路欺騙、唬弄士北民眾，陳嘉行稱拜訪1、20個里長，結果沒有一個里長跟他合照到，全部都是在門口打卡，只有拜訪不到5個里長，陳嘉行去他自己的辦公室拍照當天，他自己整天都在辦公室，陳嘉行居然沒有進來，結果拿照片來做新聞，質疑有挑釁意味，而隔壁里長也表示陳嘉行沒有來拜訪，許智全認為，當一個民意代表，連最基本拜訪基層都不願意去做了，還用照片欺騙選民。

最後，許智全也質疑，陳嘉行現在所有東西用蔡總統肖像，到處誤導民眾，陳嘉行還做總統立牌陪他站路口，根本就是荒唐，也對其他參選人不公平，黨中央嚴禁參選人看板不應使用選對會的成員，希望黨中央貫徹執行。

許智全炮轟，陳嘉行一直說自己沒有派系，但所有活動都跟英系成員在一起，幹嘛用騙的？有派系老實講就好，難道派系讓他很可恥？不認同派系幹嘛要掛照片跟這些人同台？若覺得可恥就把總統照片拿掉。許智全表示，要送陳嘉行一句話，「政治不難，做好功課再來」。

對於種種質疑，陳嘉行回應，「許里長是非常優秀里長，雖然初選各有支持的對象。初選之後，團結民進黨，我們也會爭取里長的支持，未來進入議會，會共同為市民服務。」