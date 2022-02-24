竹南君毅中學24日舉辦中港溪4校自主學習交流會，君毅中學高2學生林晉緯主持。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學24日舉辦中港溪4校自主學習交流會，君毅中學高2學生陳紫庭主持。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學24日舉辦中港溪4校自主學習交流會。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

新的大學升學方式改採自主學習評量，學生們必須將在校的學習歷程一一記錄，作為申請入學依據，為了讓學生們更能了解學習歷程製作方式，相互交流學習歷程製作，竹南君毅中學特別邀請縣內多所高中一同舉辦期末成果發表會，期望更能協助學生們了解如何做好自主學習。

教育部實施新課綱後，大學聯考已走入歷史，未來將改以學習歷程評量申請入學，來取代學測及指考等制度，學習歷程製作的完善與否，直接影響到學生升學機會，因此，每所高中都非常謹慎面對學習歷程製作，期望協助學生們都能進入理想大學就讀。

「自發」、「互動」、「共好」是12年國教的核心理念，竹南君毅高中落實學生自主學習，結合學校長年推動的「大腦執行功能」，由學生自行選定主題，尋求學校跨高中與高職各領域的師資指導，在自主學習時間依規畫完成學習活動。

為了吸取交流各校學習歷程製作經驗，由君毅中學邀請中港溪地區的竹南高中、大同高中及興華高中等校，於24日舉辦跨校成果發表，並邀請大學相關專家教授為學生講評。

擔任發表會主持人的君毅高二學生林晉緯表示，在自主學習過程中，能夠探索自己的性向，雖然最後每人只有五分鐘的報告，但可以聽到許多學生的分享，從中又啟發了自己的想法。另一位主持人君毅高二學生陳紫庭則表示，參加跨校發表能聽到其他學校的觀點，讓自己能夠跨出同溫層，獲益良多。

君毅中學校長林慶旺非常支持學生自主學習，不但全程參與，並勉勵學生在本學期繼續努力，期待下學期能聽到大家更精彩的報告，凝聚中港溪地區的自學氛圍，相信苗栗的學子留在在地也能有一番成就。