被喻為世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖國際觀光文化節即將展開！臺鹽連續第九年獲選指定用水。臺鹽今（24）日宣布將捐贈3萬瓶台鹽海洋鹼性離子水作為活動用水，並加碼200箱台鹽小分子海洋活水，贈予大甲鎮瀾宮兒童家園，用好水傳遞健康與祝福！

臺鹽與大甲鎮瀾宮今天合作舉辦好水祈福過爐儀式，由臺鹽董事長吳容輝和鎮瀾宮董事長顏清標攜手將台鹽海洋鹼性離子水大甲媽祖授權祈福版過爐庇佑。

吳容輝表示，今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境即將於4月8日啟程，今年主題為「同心」，活動時間長達九天八夜。此節慶蘊含深層豐富的庶民文化，臺鹽力挺文化傳承，要用最接地氣的方式，以純淨好水隨行媽祖鑾轎行腳天下，為民眾補水補體力。

台鹽海洋鹼性離子水已連續九年獲選為大甲媽祖遶境指定用水，今年兩款瓶標設計，特別加入媽祖及福虎等元素，呈現媽祖親和庇佑形象，並專程過爐，請媽祖賜福加持。

臺鹽鎮獲鎮瀾宮授權的Q版大甲媽祖祈福瓶台鹽海洋鹼性離子水，不只遶境時喝得到，3月9日起也將在全台家樂福、小北百貨、楓康超市、MOMO購物網將限時限量全面舖貨。